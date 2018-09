67-Jähriger in Halle krankenhausreif geschlagen und getreten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein Unbekannter hat einen 67-Jährigen in Halle mehrfach geschlagen und gegen den Kopf getreten. Bei der Attacke am Samstagabend am Rand eines Parkfestes habe das Opfer Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten, teilte die Polizei in Halle am Montag mit. Der Mann wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Zwei Mädchen sollen den verletzten Mann gefunden und den Rettungsdienst gerufen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat selbst oder möglicherweise beteiligte Personen auf der Flucht gesehen haben.