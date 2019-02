28-Jähriger mit zwei offenen Haftbefehlen erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Am Hauptbahnhof Halle haben Bundespolizisten einen 28-Jährigen mit zwei offenen Haftbefehlen erwischt. Eine Streife kontrollierte den Mann am Mittwochabend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war im Mai und August 2017 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr am Amtsgericht Zeitz verurteilt worden. Am Ende stand eine Geldstrafe von 600 Euro oder 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Weil der 28-Jährige weder zahlte noch die Haft antrat, wurde im Juni 2018 Haftbefehl erlassen. Am Mittwoch schließlich zahlte der Mann die Geldstrafe und blieb auf freiem Fuß.