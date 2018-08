19-Jähriger nach Überfall auf Rentnerin in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem Überfall auf eine Rentnerin in deren Wohnung sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige steht im Verdacht, am 11. August in das Zimmer der 74-jährigen Rentnerin in einer Seniorenwohnanlage in Halle-Neustadt eingebrochen zu sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter habe die 74-Jährige geschlagen, hieß es weiter. Er soll außerdem versucht haben, die Seniorin zu vergewaltigen. Der 19-Jährige wurde am Sonntag festgenommen.