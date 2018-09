Unbekannter greift Mädchen mit Pfefferspray an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Haldensleben (dpa/sa) - In Haldensleben hat ein Unbekannter zwei 15 Jahre alte Mädchen mit Pfefferspray besprüht. Die beiden saßen am späten Donnerstagabend am Markt auf einer Haustreppe, als der dunkel bekleidete Mann mit dem Fahrrad vorbeikam und sie attackierte, wie die Polizei in Haldensleben am Freitag mitteilte. Die 15-Jährigen erlitten Reizungen der Schleimhäute sowie der Augen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Dieser könnte auch für eine vorangegangene gefährliche Körperverletzung in Haldensleben verantwortlich sein, dabei griff ein Unbekannter einen 57-Jährigen mit einem Messer an. Der Mann hatte beobachtet, wie der Unbekannte ein Auto beschädigte und informierte die Polizei. Der Angreifer versuchte, den 67-Jährigen am Kopf zu verletzen, der konnte aber ausweichen. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad.