Mann prügelt auf Mädchen mit Schlagstock ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hadensleben (dpa/sa) - Ein 49-Jähriger hat in Haldensleben mit einem Schlagstock auf ein 14 Jahre altes Mädchen eingeprügelt und es so schwer verletzt, dass es zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Die Jugendliche habe sich am Donnerstagnachmittag mit anderen Schülern am Busbahnhof aufgehalten, als plötzlich der ihr unbekannte Mann aufgetaucht sei und sie angegriffen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als sie auf dem Boden lag, habe er ihr mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Zum möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben. Kinder riefen den Angaben zufolge die Polizei und sagten den Beamten, dass der Schläger in einen Bus gestiegen sei. Der Mann konnte später vorläufig festgenommen werden, nach seiner Befragung kam er aber wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt weiter zu dem Fall.