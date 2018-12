Verurteilter Dieb in Halberstadt verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Der Bundespolizei ist in Halberstadt (Landkreis Harz) ein mit Haftbefehl gesuchter Dieb ins Netz gegangen. Am Montag gegen 22.15 Uhr habe eine Streife den 27 Jahre alten Mann am Hauptbahnhof kontrolliert, teilte die Bundespolizei Magdeburg am Dienstag mit. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Treffer in der Datenbank. Das Amtsgericht Wittenberg hatte den Mann im September wegen mehreren Diebstählen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Der Gesuchte wurde daraufhin festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht, wo er seine Haft antrat.