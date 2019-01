Bundespolizei findet Waffen und mutmaßliche Straftäter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschersleben/Halberstadt (dpa/sa) - Bei Schwerpunktkontrollen an den Bahnhöfen Aschersleben und Halberstadt hat die Bundespolizei Drogen und Waffen gefunden sowie gesuchte mutmaßliche Straftäter gestellt. So erwischten Beamte etwa am Mittwoch in Aschersleben einen 33-Jährigen, der ein verbotenes Einhandmesser dabei hatte und gegen den zwei Haftbefehle vorlagen, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Der verurteilte Schwarzfahrer hatte eine Ersatzfreiheitsstrafe nicht bezahlt und die folgende Strafe ebenfalls nicht angetreten. Außerdem bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenverstößen, Diebstahl, Einbruch und Besitz verbotener Waffenteile. Der 33-Jährige sitzt nun in Halle im Gefängnis.

Am selben Tag ging den Beamten ein 17-jähriger Schwarzfahrer ins Netz. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ermittelt gegen ihn als mutmaßlichen Dieb und suchte nach ihm. Der Heranwachsende war am Mittwoch gemeinsam mit seiner 48-jährigen Mutter und seinem 19 Jahre alten Bruder ohne Fahrschein unterwegs. Die beiden jungen Männer schlugen, traten und beleidigten die Beamten bei der Kontrolle. Sie wurden gefesselt. Beamte wurden nicht verletzt.

Schließlich wurden zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 19-Jähriger am Halberstädter Bahnhof mit kleineren Mengen Drogen ertappt. Außerdem stellte die Polizei dort ein Einhandmesser sicher. Ein weiterer 16-Jähriger hatte im Rucksack 18 Cliptütchen dabei, in denen sich vermutlich Cannabis befand. In einer Regionalbahn von Bernburg Richtung Aschersleben fanden die Beamten obendrein bei einem nervös wirkenden Mann vier Cliptütchen mit vermutlich Crystal Meth.