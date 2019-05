Verfolgungsjagd mit Pferd

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hainburg (dpa/lhe) - Eine Reiterin hat mit ihrem Pferd einen Autoaufbrecher verfolgt. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag berichtete, hatte die 36-Jährige am Donnerstag ihr Auto in Hainburg (Kreis Offenbach) abgestellt und ihr Pferd zum Ausreiten bereit gemacht. "Als die Reiterin dann kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Beifahrerscheibe eingeschlagen war", berichteten die Beamten. In einiger Entfernung habe sie eine dunkel gekleidete Person entdeckt, die in Richtung Ortskern rannte. "Ohne lange nachzudenken stieg die passionierte Reiterin auf ihr Pferd "Shakira" und verfolgte den Dieb", heißt es im Polizeibericht. Die Reiterin habe den Täter zwar mehrfach festhalten können, der Mann habe sich aber jedes Mal losreißen können und sei letztendlich unerkannt geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.