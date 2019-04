Rentner wirft Böller auf spielende Kinder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Haina (dpa/th) - Ein 68-Jähriger hat im Landkreis Gotha einen Böller auf spielende Kinder geworfen. Ihn habe am Donnerstag das laute Treiben vor seinem Fenster in Haina gestört, teilte die Polizei am Freitag mit. Deshalb habe der Mann den Knallkörper in Richtung der Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren geschleudert, die auf einer Grundstücksbegrenzung am Wohnhaus des Mannes saßen. Der Böller verfehlte jedoch sein Ziel und landete auf dem Rasen, wo sich Gras entzündete. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Er stand laut Polizei bei dem Wurf unter Alkoholeinfluss.