Männer bedrohen Imbissbetreiber in Hagenow

Hagenow (dpa/mv) - In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Männer vorläufig festgenommen worden, weil sie einen Imbissbetreiber mit einem Messer bedroht haben sollen. Die 20 bis 23 Jahre alten Männer sollen zunächst Streit in dem Imbiss begonnen haben und seien dann handgreiflich geworden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll auch einer der Männer mit einem Messer in Richtung des Inhabers gestochen haben, der jedoch ausweichen konnte. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Samstag. Als ein weiterer Gast das Lokal betreten habe, seien die Männer geflohen und kurz darauf festgenommen worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.