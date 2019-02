Junger Mann kommt Mitschülerin zur Hilfe und wird verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagenow (dpa/mv) - Bei einer Schlägerei in einer Schule in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 16 Jahre alter Schüler verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er einer Mitschülerin zur Hilfe gekommen, die gehänselt worden sei, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 17-Jährige Mitschülerin habe dem Jungen dann mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass er Schädelprellungen und eine Verletzung am Ohr erlitten habe. Gegen sie werde nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der Vorfall hatte sich den Angaben zufolge schon am Montag zugetragen.