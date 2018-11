Mann prügelt Ex in Klinik - und schlägt danach wieder zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagen (dpa/lnw) - Sie kam gerade aus dem Krankenhaus wegen einer Prügelattacke ihres Ex-Freundes, da schlug dieser direkt wieder zu: Gleich zwei Mal soll ein 23-Jähriger in Hagen seine ehemalige Partnerin angegriffen haben. Nach Polizeiangaben von Mittwoch trafen die beiden das erste Mal am Dienstagmittag aufeinander. Als die 17-Jährige ihm gesagt habe, dass sie in Ruhe gelassen werden wolle, habe ihr Ex-Freund sie in einen Keller gezogen, ihr das Handy weggenommen und geschlagen, getreten und gewürgt.

Die junge Frau musste anschließend in ein Krankenhaus. Als sie die Klinik wieder verlassen habe, sei sie erneut auf den 23-Jährigen getroffen. Dieser habe die fliehende Frau eingeholt und sie dann wieder getreten und geschlagen. Die Polizei nahm den Mann fest, der zudem noch ein Messer bei sich gehabt habe.