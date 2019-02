Im Rückwärtsgang Polizeiauto gerammt: Verfolgungsjagd

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagen (dpa/lnw) - Zwei kaputte Polizeiautos und ein verlassenes Fluchtfahrzeug sind die Bilanz einer filmreifen Verfolgungsjagd am frühen Dienstagmorgen in Hagen. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte gesehen, dass ein Pickup eine rot zeigende Ampel missachtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf einer Hauptstraße stoppte laut Polizei-Mitteilung das zwei Tonnen schwere Auto plötzlich, legte den Rückwärtsgang ein und rammte den dahinter fahrenden Streifenwagen. Der blieb beschädigt liegen. Der nächste Streifenwagen kam dem Pickup entgegen. Beim Ausweichen prallten die Polizisten gegen eine Verkehrsinsel und blieben ebenfalls mit einem geplatzten Reifen liegen.

Es kam noch Verstärkung aus Dortmund, Unna und dem Märkischen Kreis, doch ohne Erfolg: Nur der Pickup wurde wenig später auf einem Firmengelände entdeckt. Eine Fahndung nach dem Fahrer, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, brachte nichts. Ob außer dem Fahrer noch andere Menschen in dem Pickup saßen, war unklar. Den Schaden an den Polizeiwagen schätzte die Polizei in der Mitteilung auf rund 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand.