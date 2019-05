Geldautomat in Hagen in Brand gesetzt: Hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagen (dpa/lnw) - Unbekannte haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einem Hagener Supermarkt in Brand gesteckt und dabei einen hohen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter den Automaten mit einer Flüssigkeit überschüttet und dann angezündet. Spuren einer Sprengung habe es in dem Supermarkt im Stadtteil Hagen-Dahl nicht gegeben. "Wir prüfen nun, ob es sich möglicherweise um eine neue Herangehensweise von Tätern handelt", sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Feuerwehr habe das Feuer bis zum Morgen gelöscht. Insgesamt sei ein Sachschaden von 300 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Hinweise auf die Täter gab es laut Polizei zunächst noch keine. Geld hätten sie nicht erbeutet.