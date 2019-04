Mann verschanzt sich mit Waffen: Haus gestürmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagelstadt (dpa/lby) - In der Nacht zum Dienstag hat sich ein Mann mit mehreren Waffen in seinem Wohnhaus in Hagelstadt (Landkreis Regensburg) verschanzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteile, hatte der Mann unter anderem eine Axt bei sich und habe Bedrohungen ausgesprochen. Die Einsatzkräfte hatten zunächst versucht, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Als dieser Versuch scheiterte, stürmten die Spezialeinsatzkräfte das Wohnhaus. Alle weiteren Bewohner verließen das Haus unverletzt. Die Polizei führt das Verhalten des Mannes auf eine "psychische Ausnahmesituation" zurück.