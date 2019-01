Gerichtsvollzieherin bedroht: Mutmaßlicher Täter tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gummersbach (dpa/lnw) - Nach der Bedrohung einer Gerichtsvollzieherin im bergischen Gummersbach ist der mutmaßliche Täter tot. Einsatzkräfte hätten in dem Einfamilienhaus am Donnerstag eine männliche Leiche entdeckt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen habe der Mann sich erschossen. Er soll die Gerichtsvollzieherin am Morgen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Frau konnte das Gebäude jedoch unverletzt verlassen. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus und umstellte das Haus. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.