Frau flüchtet vor Polizei und beschädigt Hausfassade

Gummersbach (dpa/lnw) - Beim Versuch, einer Polizeikontrolle zu entkommen, hat eine betrunkene Autofahrerin in Gummersbach eine Hausfassade beschädigt. Die 28 Jahre alte Frau trat laut Polizei am Sonntag aufs Gaspedal, nachdem Beamte auf sie aufmerksam geworden waren. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle, prallte gegen einen großen Stein und schob diesen so gegen eine Hausfassade. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste ihren Führerschein abgeben. Beamte fanden in ihrem Auto, das durch den Aufprall erheblich beschädigt wurde, auch Betäubungsmittel. Es wird angenommen, dass die 28-Jährige am Steuer wohl auch unter Drogeneinfluss stand.