Gütersloh (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag in Gütersloh eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und auf sie eingestochen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei flüchtig. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Ob es ein Raubüberfall oder eine Beziehungstat sei, sei unklar, sagte eine Sprecherin. "Wir ermitteln in alle Richtungen."