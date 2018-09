Polizei beschlagnahmt nach Drogen-Razzia Grundstück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - Die Polizei hat in Güstrow das Grundstück eines mutmaßlichen Drogenhändlers beschlagnahmt, da dieser es maßgeblich mit Dealgeld finanziert haben soll. Der 32-jährige Mann soll über viele Jahre mit Drogen gehandelt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es sei nicht auszuschließen, dass dem Mann das Grundstück im Rahmen der weiteren Verhandlungen endgültig entzogen wird. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der 32-Jährige in der Vergangenheit kaum ein legales Einkommen. Bei der Durchsuchung am Mittwoch hatte die Polizei auf seinem Grundstück mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana und 15 000 Euro Bargeld gefunden.