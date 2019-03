Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - Unbekannte sind in Güstrow mit brachialer Gewalt in einen Juwelierladen eingebrochen und mit Beute in bisher unbekannter Höhe entkommen. Wie ein Polizeisprecher in Rostock im Mittwoch sagte, wurde der Alarm gegen 4.00 Uhr morgens ausgelöst. Die Täter sollen mit einem Transporter gegen das Geschäft gefahren sein, den sie am Tatort zurückließen. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Das Geschäft in der Innenstadt war schon mehrfach Ziel von Einbrechern.