20-Jähriger erleidet Schnittwunden in Güstrow

Güstrow (dpa/mv) - Ein 20-Jähriger hat am Donnerstagabend auf einer Skaterbahn in Güstrow (Landkreis Rostock) mehrere Schnittwunden am Oberkörper erlitten. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mann gerade noch ansprechbar gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Rettungswagen habe den Mann in ein Krankenhaus gebracht, das er im Laufe des Freitags wieder verlassen konnte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und einem weiteren Mann auf der einen Seite und vier weiteren Männern auf der anderen Seite gekommen. Die genauen Hintergründe seien noch unklar, so die Polizei.