Technischer Defekt: Lastwagen brennt komplett aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Aufgrund eines technischen Defekts ist ein Lastwagen in der Nähe von Leipzig komplett ausgebrannt. Der 61-jährige Fahrer bemerkte, dass es unter dem Armaturenbrett qualmte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Als er ausgestiegen war, ging der Lastwagen bei Störmthal (Landkreis Leipzig) in Flammen auf. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 22 000 Euro.