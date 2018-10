Einbrecher landen schnell in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach einem Kellereinbruch ihn Erfurt sind zwei Diebe schnell hinter Gittern gelandet. Die beiden Männer wurden nach Polizeiangaben vom Sonntag vom Besitzer des Kellers überrascht, als sie ihr Diebesgut wegbringen wollten. Zwei Polizisten, die sich zufällig in der Nähe aufhielten, nahmen die Männer fest, die es unter anderem auf Werkzeug und einen Laptop abgesehen hatten. Weil der Verdacht bestand, dass sie für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten, wurde die Wohnung eines Mannes von der Polizei durchsucht.

Dort wurden die Beamten fündig und sicherten Beweismaterial. Einer der Tatverdächtigen habe bei der Vernehmung weitere Diebstähle eingeräumt. Schließlich habe ein Haftrichter Untersuchungshaft für beide angeordnet.

Auch in Kleinneuhausen im Kreis Sömmerda kam ein mutmaßlicher Dieb nicht weit. Der 28-Jährige hat Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen, das Fahrzeug durchwühlt und Fahrzeugdokumente gestohlen. Der 63 Jahre alte Eigentümer des Transporters beobachte die Aktion. Als der Dieb flüchtete, rief er die Polizei. Beamte stellten den mutmaßlichen Autoaufbrecher in Großneuhausen - er hatte frische Schnittwunden an den Händen und die Fahrzeugdokumente in der Tasche. Bei der Suche nach dem Mann wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.