Mutmaßlicher Sprengstoffbastler soll Bruder verletzt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großbartloff (dpa/th) - Ein 22-jähriger mutmaßlicher Sprengstoffbastler soll seinen 19 Jahre alten Bruder in Großbartloff (Eichsfeld) schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Weil zunächst nicht klar war, ob sich Sprengstoff oder Waffen im Elternhaus befanden, wurde am Mittwochabend ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei angefordert, kam dann aber nicht zum Einsatz, wie die Sprecherin sagte.

Gegen den 22-Jährigen laufen schon seit längerem Ermittlungen, weil er im vergangenen Jahr mit Sprengstoff experimentiert haben soll. Damals war es zu einer Explosion gekommen, bei der dem Mann unter anderem zwei Finger abgerissen wurden.

Wie schon vor einem Jahr war auch am Mittwochabend das Grundstück der Eltern des 22-Jährigen Schauplatz der mutmaßlichen Tat. Anwohner der umliegenden Häuser wurden vorsorglich vorübergehend in Sicherheit gebracht. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei konnte den 22-Jährigen am Donnerstagmorgen dazu bewegen, das Haus zu verlassen.

Die Polizei nahm den Mann fest. Über den genauen Tathergang konnte sie zunächst keine Angaben machen. In dem früheren Fall wurde laut Polizei bislang keine Anklage erhoben, weil die Ermittlungen noch andauern.