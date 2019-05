Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß-Zimmern/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 73 Jahre alter Mann ist in Südhessen auf offener Straße ausgeraubt worden. Der Rentner erlitt Prellungen im Gesicht und an den Beinen, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte. Von dem Räuber fehlte zunächst jede Spur. Der Unbekannte hatte den 73-Jährigen am Sonntagabend in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) überfallen und ihm die Geldbörse geraubt.