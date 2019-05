Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß-Rohrheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben von einer Baustelle ein aus rund 130 Einzelteilen bestehendes Baugerüst gestohlen. Dabei müssen sie entweder einen großen Pritschenwagen oder einen Lastwagen verwendet haben, wie die Polizei am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Den Ermittlungen zufolge entwendeten die Diebe das rund 6000 Euro teure Gerüst am Wochenende, als auf der Baustelle in Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) nicht gearbeitet wurde.