Einbruch in Schützenverein: 10 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gröningen/Haldensleben (dpa/sa) - Beim Einbruch in die Räume eines Schützenvereins in Gröningen (Landkreis Börde) haben unbekannte Täter einen Schaden von rund 10 000 Euro angerichtet. Laut Polizei drangen sie in der Nacht zum Freitag in das Gebäude ein, hebelten Waffenschränke auf und stahlen mehrere Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen sowie Bargeld. Mögliche Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden. Außerdem wäre interessant zu erfahren, ob Waffen aus dem Einbruch inzwischen zum Verkauf angeboten wurden, hieß es.