Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer in Grimma

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - In Grimma im Landkreis Leipzig ist ein mutmaßlicher Drogendealer geschnappt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am späten Sonntagabend einen Fahrradfahrer. Dabei hätten die Beamten im Rucksack des 42-Jährigen 280 Gramm Drogen und eine Feinwaage entdeckt. In den Hosentaschen des Mannes fanden sie zudem "einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in szenetypischer, kleiner Stücklung", hieß es. Gegen den Mann aus Borna wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.