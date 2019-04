Polizei stoppt fünf Jugendliche mit gestohlenem Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Griesheim (dpa/lhe) - Die Polizei in Südhessen hat eine Spritztour von fünf Jugendlichen mit einem gestohlenen Auto gestoppt. Nach Angaben der Polizei hielten die Ordnungshüter den Wagen am frühen Mittwochmorgen an und nahmen die Jugendlichen im Alter von 13, 15 und 16 Jahren vorübergehend fest. Zuvor wollten die Beamten den Wagen auf der Bundesstraße 26 bei Darmstadt kontrollieren. Der 16 Jahre alte Fahrer habe aber nicht angehalten, sondern Gas gegeben.

Beim Versuch das als gestohlen gemeldete Auto zu stoppen, wurde ein Streifenwagen gerammt und leicht beschädigt, hieß es. Kurz danach gelang es Polizisten aber, die Fünf zu stoppen. Dabei handelte es sich um vier polizeibekannte männliche Jugendliche und ein junges Mädchen. Dem 16 Jahre alten Fahrer wurde Blut für einen Alkoholtest entnommen, da bei einem Atemalkoholtest zuvor ein Wert von 0,4 Promille gemessen wurde. Gegen die Jugendlichen wurde Anzeige erstattet. Es werde nun untersucht, ob sie den Wagen in der Nacht zum Dienstag gestohlen haben, teilte die Polizei weiterhin mit.