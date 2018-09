Unbekannte Täter setzen erneut Mülltonnen in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grevesmühlen (dpa/mv) - In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag zwölf Mülltonnen angezündet. Eine der brennenden Mülltonnen habe die Wand eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt, teilte die Polizei mit. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Bereits am Samstag und Montag hatten in unmittelbarer Nähe mehrere Müllcontainer gebrannt. "Es spricht vieles dafür, dass es sich bei den Brandstiftern jeweils um die gleichen Täter handelt", sagte ein Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe seien derzeit aber noch unklar.