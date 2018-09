Unbekannte rauben 82-Jährigen in seinem Haus aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greven (dpa/lnw) - Vier Unbekannte haben einen 82-Jährigen in seinem Haus in Greven (Kreis Steinfurt) überfallen und schwer verletzt. Anschließend flohen sie mit dem erbeuteten Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter hätten den Mann am Freitagabend mehrfach geschlagen und ihn schließlich gefesselt zurückgelassen. Eine Zeugin, die verdächtiges Licht im Haus bemerkt hatte, alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden den 82-Jährigen im Keller. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Zum Wert der Beute wurden keine Angaben gemacht.