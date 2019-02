Tote Frau gefunden: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Eine tote Frau ist in der Nähe von Heiligenhafen entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Die Mordkommission veröffentlichte ein Foto der Frau, da ihre Identität zunächst unklar war. Durch entsprechende Hinweise habe aber geklärt werden können, um wen es sich bei der Toten handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck mit. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten aber zunächst keine Details bekanntgegeben werden.

Die Leiche war am Samstag in der Feldmark zwischen Heiligenhafen und Oldenburg in Holstein entdeckt worden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Mordkommission gehen von einem Tötungsdelikt aus.