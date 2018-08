Festnahmen nach Schlägerei in Greiz: Polizisten verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greiz (dpa/th) - Beim Einsatz wegen einer Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Greiz sind zwei Polizisten verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach waren zuvor mehrere Männer verschiedener Nationalitäten in der Nacht zu Mittwoch aufeinander losgegangen.

Die Betrunkenen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren beschädigten die Unterkunft und traten gegen einen Streifenwagen der Polizei. Bei der Auseinandersetzung seien schließlich zwei Beamte "nicht unerheblich" verletzt worden, hieß es.

Erst mit den Festnahmen habe sich die Situation allmählich beruhigt, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen vier Männer wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt. Die beiden Festgenommenen waren am Mittwochmorgen noch nicht wieder auf freiem Fuß. Wie es zu der Schlägerei kam, ist bislang nicht bekannt.