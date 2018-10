Polizei deckt Verkaufsnetz von Kokain-Dealer auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa/mv) - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Kokain-Dealers in Greifswald hat die Polizei nach eigenen Angaben Licht in seine Vertriebsstrukturen gebracht. Demnach hat der 48-Jährige, der im August bei einer Beschaffungsfahrt erwischt wurde, über Jahre insgesamt 4500 Gramm Kokain im Wert von 360 000 Euro an einen Mann verkauft, der später an einer Überdosis starb. Wie die Polizei am Mittwoch in Neubrandenburg mitteilte, hatte der mutmaßliche Dealer wöchentlich Kokain im Wert von 800 bis 1000 Euro an den 44-Jährigen aus der Nähe von Grimmen verkauft. Beim Fund seiner Leiche im November 2017 waren neun Gramm Kokain entdeckt worden. Seitdem wurde gegen den 48-Jährigen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann weitere Abnehmer in der Region belieferte.