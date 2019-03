Männer in Greifswald beim Aufbruch von Geldautomaten gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa/mv) - Die Polizei hat in Greifswald zwei Männer beim Versuch ertappt, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Die jeweils 32 Jahre alten Verdächtigen waren den Beamten am Sonntagabend von Zeugen gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Diese hätten das Duo kurz zuvor beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten beobachtet. In der Folge wurden Durchsuchungen in den Wohnungen der Greifswalder angeordnet. Nun werde geprüft, ob die polizeibekannten Männer auch für einen weiteren Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Sonntag verantwortlich seien. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.