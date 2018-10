19-Jähriger nach Schlägerei gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grefrath (dpa/lnw) - Im Fall eines gestorbenen 19-Jährigen nach einer Schlägerei in Grefrath (Kreis Viersen) ist die genaue Todesursache des jungen Mannes noch unklar. Die Obduktion der Leiche sei ohne eindeutiges Ergebnis geblieben, erklärte die Polizei am Donnerstag. Der 19-Jährige war am vergangenen Freitag ohnmächtig zusammengebrochen. Der Polizei zufolge war es nach einer privaten Feier zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Menschen gekommen. Am Dienstag starb der 19-Jährige dann im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen drei Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren.