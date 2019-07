Schlägerei zwischen Gästen von zwei Gartenpartys: Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gransebieth (dpa/mv) - Vier Leichtverletzte sind das Ergebnis zweier Gartenpartys im Dorf Gransebieth (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Wochenende. Die Partys fanden auf zwei benachbarten Grundstücken statt, so dass man einander hören konnte, und die feiernden Gruppen gerieten in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser habe sich schließlich zu einer Schlägerei gesteigert. Die Streitenden bewarfen sich gegenseitig mit Flaschen und schlugen sich damit gegenseitig gegen den Kopf. Ein Mann soll zudem mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Beteiligt waren den Angaben zufolge acht Männer und zwei Frauen, die zum Teil erheblich alkoholisiert waren.