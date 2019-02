Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tribsees (dpa/mv) - Bei der Kontrolle eines Kleintransporters an der Autobahn 20 bei Tribsees hat die Polizei hochwertige Räder mit Felgen im Wert von 20 000 Euro sichergestellt. Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, handelte es sich um sieben Komplettsätze, zu deren Herkunft die beiden 32 und 33 Jahre alten Männer in der Nacht zu Montag keine Auskunft geben konnten. Im Laufe der Ermittlungen sei bekannt geworden, dass der Polizei eine Anzeige zu gestohlenen Radsätzen aus einem Güstrower Autohaus vorlag. Die an der A20 sichergestellten Radsätze konnten dem Diebstahl zugeordnet werden. Gegen den 33-jährigen Fahrer, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde Haftbefehl erlassen.