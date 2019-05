Sohn tötet Vater mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grafenwöhr (dpa/lby) - Ein Mann hat in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) seinen Vater bei einem Angriff mit einem Messer getötet. Der 34-Jährige habe seinen 57 Jahre alten Vater am Sonntag mehrfach mit dem Messer im Kopf- und Halsbereich attackiert, teilte die Polizei mit. Die Mutter des 34-Jährigen und Ehefrau des Opfers wählte den Notruf. Sie blieb unverletzt. Ihr Sohn wurde am Ort widerstandslos festgenommen. Den Ermittlern zufolge soll der Mann nach ersten Erkenntnissen psychisch krank sein.