Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Ein Unbekannter hat mehrere Geldboxen einer öffentlichen Toilette in Gotha aufgebrochen. Der Mann machte sich am frühen Donnerstagmorgen an den Eintrittsautomaten zu den Toiletten zu schaffen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge rief die Beamten. Der Mann flüchtete auf seinem Rad. Wie viel Geld in den Boxen war, blieb zunächst unklar.