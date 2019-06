Mann schlägt mit Äxten um sich wegen lauter Feier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha/Jena (dpa/th) - Ein Mann hat in Gotha offenbar aus Frust über Geräusche von einer Hochzeitsfeier mit zwei kleinen Äxten um sich geschlagen. Der 56-Jährige, der zu tief ins Glas geblickt hatte, habe Fensterscheiben einer noch nicht eröffneten Gaststätte zerschlagen und einen Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet, berichtete die Polizei am Montag. In dem Gebäude sei am Sonntagabend eine irakische Hochzeit gefeiert worden. Zwei Hochzeitsgäste hätten den Axtschwinger angesprochen, der sie jedoch bedrohte. Sie überwältigten schließlich den Mann und riefen die Polizei.

Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers nicht von einem politischen Hintergrund aus. Der Mann haben sich eher durch die Lautstärke der Feier belästigt gefühlt. Einer der beiden Gäste wurde mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen, der Mann mit den Äxten verletzte sich im Gerangel an der Hand. Der 56-Jährige wurde von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von fast 1,8 Promille gemessen.

Eine politische Motivation vermutet die Polizei dagegen bei einem Angriff von vier Unbekannten auf vier Männer an einem Kiosk in Jena. Ein 33-Jähriger und ein 35-Jähriger hätten so heftige Schläge auf den Kopf bekommen, dass sie bewusstlos zu Boden gingen. Ein 44-Jähriger sei ins Gesicht geschlagen worden. Die Opfer seien durch ihre Kleidung als dem rechten Spektrum zugehörig erschienen. Die Polizei schloss nicht aus, dass die Angreifer dem linken Lager zuzurechnen sind.