Im Drogenrausch Sanitäter angegriffen und verletzt

Gotha (dpa/th) - Im Drogenrausch hat ein 20 Jahre alter Mann in Gotha die Besatzung eines Rettungswagens attackiert und einen Sanitäter leicht verletzt. Zuvor hatte er am Freitagabend selbst wegen ausgeprägter Halluzinationen den Notruf gewählt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Polizisten überwältigten den jungen Mann schließlich, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Laut Polizei hatte er mehrere verschiedene illegale Drogen konsumiert, eine kleine Menge Amphetamine fand sich in der Wohnung. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.