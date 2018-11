Halloween-Klingeltour endet mit Holzlatten-Schlägen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Bei einer Klingeltour zu Halloween ist im Wartburgkreis ein 23 Jahre alter Mann mit einer Holzlatte verprügelt worden. Der 23-Jährige hatte in Hörselberg-Hainich wie an Halloween üblich an einer Wohnungstür geklingelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 49-jährige Bewohner beschimpfte ihn daraufhin und griff schließlich zu der Holzlatte, um ihn auf den Rücken zu schlagen. Dabei wurde der verkleidete Mann leicht verletzt, er ergriff die Flucht. Ob die Verkleidung zur Aggression des Anwohners beitrug, ist laut Polizei nicht bekannt.