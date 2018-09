Götze: Mehr Empathie für Opfer extremistischer Straftaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Innenstaatssekretär Udo Götze hat an Thüringens Polizisten appelliert, den Opfern extremistischer Straftaten Empathie entgegenzubringen und ihre Anliegen ernst zu nehmen. "Wir dürfen niemanden aus unseren Dienststellen herausgehen lassen mit dem Gefühl, zum zweiten Mal Opfer geworden zu sein", sagte Götze am Mittwoch in Gotha auf einer Fachtagung zum Opferschutz bei extremistischen Gewalttaten. Der Traumaspezialist Eben Louw sagte, die Folgen rechtsextremer Straftaten seien für die Opfer gravierender als bei anderen Delikten. "Rechtsextreme Straftaten greifen die Identität der Betroffenen an", sagte der Psychologe.