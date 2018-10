Betrunkener läuft mit fremden Mädchen davon: Kind unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Ein betrunkener Mann hat in Gotha ein spielendes fremdes Mädchen aus einer Kindergruppe gegen ihren Willen mitgenommen. Die Dreijährige weinte und wollte am Samstagabend nicht mit dem Mann mitgehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch einen Zeugen konnten die Beamten den Mann und das Kind kurz darauf in unmittelbarer Nähe entdecken. Polizisten brachten das Kind mit einem "Trösteteddy" unverletzt zu seiner Familie zurück.

Warum der wegen verschiedener Straftaten polizeibekannte Mann das Mädchen mitnahm, ist laut Polizei unklar. Der 33-Jährige, der in einen Hand eine Bierflasche hielt, wies bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,98 Promille aus. Er wurde zeitweise in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Entziehung Minderjähriger ermittelt.