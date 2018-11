53-Jähriger nach Messerattacke in Gotha in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Nach einer Messerattacke in Gotha ist ein 53-Jähriger in Haft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe den Angriff auf einen 35-Jährigen als versuchten Totschlag bewertet, so dass Haftbefehl erlassen worden sei, teilte die Polizei am Montag mit. Der Beschuldigte hatte demnach seinem Opfer am Donnerstag nach einem Streit ein langes Küchenmesser zweimal in den Körper gerammt. Der 35-Jährige wurde dadurch schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein 43 Jahre alter Mann, der eingreifen wollte, wurde leicht an der Hand verletzt. Der 53-Jährige stellte sich am Freitag der Polizei. Noch am gleichen Tag wurde der Haftbefehl erlassen.