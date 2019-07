Randalierer beißt Polizist in den Arm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Beißwütiger Randalierer: Als Polizeibeamte einen 32-jährigen Mann in Goslar in Gewahrsam nehmen wollten, hat dieser einen Polizisten in den Unterarm gebissen. Das teilte die Polizei Goslar am Freitag mit. Zuvor hatte ein Busfahrer den aus Berneburg stammenden Mann bei der Polizei gemeldet, weil dieser im Bus auf Fenster und Sitze eingeschlagen haben soll.

Als die Beamten bei der Haltestelle eintrafen, forderten sie den Randalierer auf, aus dem Bus zu steigt. Dieser Forderung sei er zunächst nachgekommen. Daraufhin habe er den Busfahrer jedoch unter lautem Geschrei angegriffen, berichtet die Polizei. Beim Versuch, den Mann festzunehmen, gelang es ihm, einen 31-jährigen Polizisten in den Unterarm zu beißen. Die Beamten setzten ihn trotz seines Widerstandes fest.

Erst am Vortag war der Mann aus der Justizvollzugsanstalt in Halle entlassen worden. Die Ermittlungen gegen den Berneburger liefen, heißt es in der Pressemitteilung.