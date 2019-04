Mann verbarrikadiert sich in Goslar in Wohnung: SEK-Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Ein 51 Jahre alter Mann hat sich in Goslar in seiner Wohnung verbarrikadiert, Polizisten angegriffen und mit einer Sprengung und Schüssen gedroht. Die Beamten waren am Dienstagabend von einem Nachbarn gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährige soll nach den Angaben vom Mittwoch versucht haben, nach einem Streit die Wohnungstür des Nachbarn einzutreten.

Nach Ankunft der Einsatzkräfte seien diese von dem Mann mit Flaschen beworfen worden. Zudem drohte er damit, Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit in der Wohnung zu haben, und damit bei einem Zugriff der Polizei eine Sprengung herbeizuführen. Der Mann hat laut Polizei auch damit gedroht, eine Schusswaffe zu benutzen.

Nach erfolglosen mehrstündigen Verhandlungen sei ein hinzugezogenes Spezialeinsatzkommando (SEK) in die Wohnung eingedrungen und mit einer Bombenattrappe bedroht worden. Die Beamten überwältigten den Mann. Die Ermittlungen dauerten an.