Goslar (dpa/lni) - Ein Unbekannter hat einen Lebensmittelmarkt in Goslar überfallen und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der maskierte Mann habe am Samstagabend das Geschäft betreten, die Waffe auf die Frau gerichtet und aus der Kasse einen bisher unbekannten Geldbetrag gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Geld verstaute der Räuber in einer mitgebrachten Tasche und flüchtete unerkannt.