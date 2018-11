27-Jähriger in Gommern vermutlich mit Luftgewehr beschossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gommern/Burg (dpa/sa) - Vermutlich mit einem Luftgewehr ist ein Mann in Gommern (Landkreis Jerichower-Land) beschossen und verletzt worden. Der 27-Jährige war bereits am Freitagabend mit zwei Freunden in Höhe einer Kleingartenanlage unterwegs, als er erst ein dumpfes Geräusch wahrnahm und dann Schmerzen in der Wade verspürte, teilte die Polizei in Burg am Sonntag mit. Die blutende Wunde sei im Krankenhaus in Schönebeck behandelt worden. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass die Verletzung durch einen Schuss aus einem Luftgewehr verursacht worden sein könnte.